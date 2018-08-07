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محافظ الإسكندرية يطلق جائزة لأفضل مدرسة بمبادرة "تشجير وتنظيف المدارس"

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:20 م
محافظ الإسكندرية يطلق جائزة لأفضل مدرسة بمبادرة "تشجير وتنظيف المدارس" جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير
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قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، أنه سيتم تخصيص جائزة لأفضل وأجمل مدرسة في كل إدارة تعليمية علي مستوي الإسكندرية قامت بتفعيل مبادرة "تشجير وتنظيف المدارس"، وكذلك مكافأة لأفضل إدارة تعليمية إلتزمت بتفعيل المبادرة في مدارسها، مشيرا إلي أن في الإدارات التعليمية التى بها عدد أكثر من المدارس سيتم اختيار مدرستان منهم لاختيارهم كأفضل مدرسة.

وأكد المحافظ ، أنه سيقوم بنفسه بعمل جولات بشكل مفاجئ على مختلف المدارس بالإسكندرية للوقوف على أعمال الصيانة ومدى إلتزام مديري المديريات التعليمية ومديري المدارس بتنفيذ التوجيهات التي كلفهم بها، موضحا أن الإسكندرية تضم 2800 مدرسة موزعة علي 8 إدارات تعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مديري مديريات الإدارات التعليمية ومسؤولي التعليم بالإسكندرية، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وكذا تفعيل مبادرة "تشجير وتنظيف المدارس" بالتعاون مع المجتمع المدني والتى أطلقها المحافظ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجميع المسؤولين بالمضى في استراتيجية تطوير التعليم بمصر.

 

 


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