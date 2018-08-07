محافظ الإسكندرية يشدد على الصيانة اللازمة للمدارس استعدادا للعام الجديد

الإسكندرية - جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، اجتماعا موسعا مع مديري مديريات الإدارات التعليمية ومسؤولي التعليم بالإسكندرية، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وكذا مناقشة مبادرة "تشجير وتنظيف المدارس" بالتعاون مع المجتمع المدني والتي أطلقها المحافظ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المسؤولين بالمضي في استراتيجية تطوير التعليم بمصر.

وخلال الاجتماع؛ أكد المحافظ أن الاهتمام بتشجير وتنظيف وعمل الصيانة اللازمة للمدارس علي مستوي المحافظة هو من أولي اهتماماتنا خلال الفترة الحالية ، وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في الأول من سبتمبر، مشيرا إلى أن جميع أعمال الصيانة والتشجير ستتم بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والأحياء ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والمجتمع المدني، وأوضح أننا نعمل علي تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الأخير، حيث وجه سيادته بتطوير استراتيجية التعليم وتوفير مناخ جيد للطلاب بالتعاون والتكاتف بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

حضر الاجتماع؛ اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وآمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومديري المديريات التعليمية بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري إدارات المتابعة والرصد البيئي بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.