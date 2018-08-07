محافظ الأقصر يعلن الانتهاء من التخطيط العمرانى قريبا لحل مشاكل القرى

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أن رجال إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بديوان المحافظة اقتربوا من إنهاء كافة أعمل التخطيط العمرانى للأحوزة بمختلف المدن والقرى لحل كافة المشكلات التى ظلت تعانى منها المدن والقرى لعدة سنوات مضت، موضحا أنه تم العمل فى المخطط الاستراتيجى العام للمدن والقرى المختلفة، وذلك طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لاعتماد خرائط الحيز العمرانى فى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمى ( 169 -502 ) لسنة 2016، والمختصة بمراجعة واعتماد الاحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية انتهت الأمانة الفنية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه باعتماد هذه الأحوزة ستنتهى مشكلة الأهالى ببعض المناطق التى دامت لأعوام، الأمر الذى يسهل عليهم إنهاء كافة التراخيص الخاصة بها، مضيفاً أنه جارى العمل على إنهاء إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بكافة قرى مدن ومراكز المحافظة تباعاً، موضحاً أن هذا الاعتماد جاء بعد جهود وتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجارى استكمال الإجراءات النهائية للاعتماد والنشر بالجريدة الرسمية، وهو الأمر الذى سيسهم إلى حد كبير فى القضاء على أزمة الإسكان وتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمرانى المعتمد للمدينة، والذى يؤدى بدوره أيضا إلى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية.

وشدد محمد بدر محافظ الأقصر أنه تم الانتهاء تماماً من المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القرنة 2032طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، كما أنهت إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر إجراءات اعتماد خرائط 12 حيز عمرانى جديد للعزب والنجوع التابعة لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر.

وفى نفس السياق يقول المهندس سامح ناجى مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر، أنه تم اعتماد الحيز العمرانى لمدينة القرنة وتم تحديد المناطق السكنية والمناطق الصناعية وشبكات الطرق بالمخطط، كما تم تحديد المشروعات ذات الأولوية فى القطاع الاستثمارى والخدمى إلى جانب مشروعات البنية الأساسية من قبل اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1993 والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقمى 169، 502 لسنة 2016 بمسطح 933.69 فدان.

وأضاف سامح ناجى لـ"اليوم السابع"، أن هذا الاعتماد جاء بعد جهود وتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجارى استكمال الإجراءات النهائية للاعتماد والنشر بالجريدة الرسمية الأمر الذى سيسهم إلى حد كبير فى القضاء على أزمة الإسكان وتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمرانى المعتمد للمدينة والذى يؤدى بدوره أيضا إلى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائى، مشيراً إلى أنه جارى العمل على مراجعة المخطط الاستراتيجى العام لمدينة البياضية لتجهيزه للاعتماد بمجرد إنتهاء أعمال جلسة الاستماع بمجلس مدينة البياضية، وكذلك يتم العمل على إنهاء وتجهيز اعمال المخططات الاستراتيجية لمدن أسنا والطود.

وقال المهندس سامح ناجى، أنه تم الانتهاء من إجراءات اعتماد خرائط 12 حيز عمرانى لعزب ونجوع بمدينة أسنا من قبل الأمانة الفنية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، حيث أن النجوع والعزب المعتمد الحيز العمرانى لها هى الفارسية وحمرة الدوم ونجع علاء الدين (عليوة سابقا) بالنجوع بحرى، عزبة الدهينى ونجع المزرعة وعزبة الزعيرات وعزبة محمد عامر ونجع ادريس وعزبة جزيرة الكروم وعزبة جلال بكيمان المطاعنة، وعزبة بساتين المطاعنة مستحدث باصفون ونجع المساعيد بالدير، جاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر لتنفيذ أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمى ( 169 -502 ) لسنة 2016 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية.

كما تم الانتهاء من اعتماد خرائط الحيز العمرانى لعدد 19 عزبة ونجع بمدن أسنا والقرنة والبياضية وجارى اعتمادها من قبل الأمانة الفنية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، موضحاً أن اعتمادات الحيز العمرانى الجديدة أشتملت على 15 عزبة ونجع بمدينة أسنا وهى عزب الحصاوى، صالح أفندى ( العكارمة)، جامع وتشمل أبو النيل، الحصرى بالنجوع قبلى والنجوع بحرى، شحاتة، الهوارى، حنظل (العزب والمهجرين سابقاً ) بالقرايا – النمسا، دير الفاخورى ( الرئيسية 3 ع. أ سابقا)، توماس ج ( الرئيسية 3 ع.ح سابقا)، فريز توماس ب ( الرئيسية 3 ع. ب سابقا)، الزينى ب – توماس 2 – توماس وعافية ونجوع البص ( البيصى سابقاً )، المهجرين، النواصر، المعلات بالقرايا- النمسا، بالإضافة إلى اعتماد 3 احوزة عمرانية لنجوع بمدينة القرنة وهى نجع ترعة فرحانة – الكوم – البعيرات، نجع حسن عوض ( الحاجر الشرقى ) – الأقالتة، نجع الجسر – الضبعية، وأخيرا اعتماد الحيز العمرانى لنجع على عوض الله – الحبيل بمدينة البياضية، وأضاف ناجى انه جارى العمل على أنهاء أجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بكافة قرى مدن ومراكز المحافظة تباعاً.