محافظ أسيوط : 46 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة هذا العام بتكلفة 195 مليون جنيه

أسيوط - ضحا صالح

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، عن الانتهاء من استلام عدد 46 مدرسة جديدة بإجمالى عدد فصول 1731 فصل دراسى بتكلفة تقديرية 195 مليون جنيه على أن يبدأ الدراسة بها العام الدراسى الجديد ، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب والمتقدمين لمختلف المراحل الدراسية ، فى إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع الحوار المجتمعى لوضع آلية لإزالة العقبات أمام قبول الطلاب بالمدارس الخاصة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط والدكتور محمد السيد وكيل المديرية وهويدا الطماوى نقيب المعلمين والمهندس ياسر عمر ومحمد عيد عبد الجواد والدكتورة اليزابيث شاكر اعضاء مجلس النواب وبعض مديرى المدارس الخاصة بالمحافظة .

وأشار المحافظ – خلال الاجتماع – إلى أن المحافظة نجحت فى وضع خطة لحل مشكلة الاقبال الكبير على المدارس التجريبية والخاصة وخاصة بمدينة أسيوط من خلال التوسع فى انشاء مدارس تجريبية ومتميزة جديدة بمدينة اسيوط منها مدرسة الانتصار والفاروق والموافقة على فتح فصول وقاعات جديدة ببعض المدارس التجريبية والخاصة مشددا على وضع الية ومعايير محددة وثابتة لقبول الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وفقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن ووفقا للكثافة الطلابية المتاحة بكل مدرسة واتاحة الفرصة لاستيعاب ابناء الوافدين وابناء العاملين بالمدارس الخاصة وتخفيف الضغط على المدارس التجريبية والخاصة بالمحافظة .

وأضاف المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أنه تم الانتهاء من الاستلام الابتدائى لعدد 46 مدرسة بدءا من يناير 2018 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1731 فصلا دراسيا منهم 2 مدرسة مشاركة مجتمعية بعدد 27 فصل دراسى وذلك بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، مشيرا الى الاستمرار فى تنفيذ خطة الهيئة فى التوسع فى انشاء المدارس الجديدة ومتابعة سير العمل فى المدارس التى يجرى العمل بها والبدء فى اجراءات الطرح للمدارس الجديدة .

كما قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، إنه تم اعتماد مبلغ 28 مليون جنيه لأعمال الرصف بمركز ومدينة ديروط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية والتى تم وضعها طبقا لاحتياجات القرى والمراكز ، وذلك للنهوض بمشروعات البنية الاساسية والمرافق وانشاء ورصف شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لخطة التنمية المستدامة وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط إلى أنه تم اعتماد مبلغ 21 مليون جنيه ، ضمن الخطة الاستثمارية 2018/2019 ، وكذلك مبلغ 7 مليون جنيه خطط إضافية ورد الشئ لاصله ، وتم البدء الفعلى فى أعمال الرصف في بندر وقري المركز .

وأضاف أنه تم البدء بتنفيذ الخطط الاضافية بمناطق " طريق الشيخ عامر بقرية مسارة / طريق ابو الهدر وقرية ديروط الشريف / طريق الرياض قرية الكودية / وشارعي العمده وأبوبكر الصديق ببندر ديروط " وجاري استكمال اعمال الرصف باعتمادات الخطة الاستثمارية 2018/2019 بقيمه 21 مليون جنيه بباقى القرى .

ومن جانب آخر ، أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن استعدادها لعيد الأضحى المبارك برفع درجة الاستعداد القصوى وخطة عاجلة لكافة القطاعات الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى تحسباً لوجود أي طارئ خلال ايام العيد بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي يولي اهتماماً خاصاً بقطاع الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى بمراكز وقرى المحافظة ، صرح بذلك الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وقال إنه سيتم نشر سيارات الإسعاف بمحيط الأماكن العامة والمتنزهات وساحات الصلاة خاصة التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين فضلاً عن التمركزات الثابتة المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة ، مؤكداً على المرور المستمر على المستشفيات لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات الخاصة للأطباء الوقائيين ومفتشي الأغذية والملاحظين الصحيين خلال فترة أيام العيد ، لافتاً إلى تكثيف الحملات المفاجئة وبصفة دورية بالتنسيق مع مديريات التموين والبيطري والوحدات المحلية والأحياء خاصة قبيل وأثناء أيام العيد للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين بالأسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم ومنافذ البيع المختلفة موضحاً أن غرفة عمليات الطوارئ بالمديرية سوف تواصل عملها خلال أيام العيد وعلى مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى أو إبلاغ عن طارئ وذلك على رقم تليفون"2310366/088 "، مضيفاً أنه تم إعداد النوبتجيات اللازمة للعمل على مدار اليوم خلال أيام العيد.

كان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية لإستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين في أداء عملهم ، كما وجه بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والوحدات المحلية والأحياء وكافة الأجهزة المعنية للقيام بحملات مكثفة وتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات ومراعاة النظافة العامة وسلامة الاغذية المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك.



اجتماع التعليم



اجتماع التعليم



اجتماع التعليم



اجتماع التعليم



اجتماع التعليم



اجتماع التعليم



اجتماع التعليم