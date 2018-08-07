محافظ أسوان يشهد فعاليات حفل الأنشطة الصيفية

أسوان – صلاح المسن

شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان فعاليات حفل الأنشطة الصيفية للعام الدراسى 2017/2018 والذى نظمته إدارة أسوان التعليمية بمدرسة الشهيد محمد محسن شعيب الفنية بنات وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وأكد اللواء مجدى حجازى على أهمية النوادى الصيفية ودورها فى إتاحة الفرصة أمام جميع أبنائنا الطلاب وأسرهم خلال فترة الأجازة الصيفية لإيجاد الأماكن المناسبة للترفيه وممارسة الأنشطة المختلفة والتى تساهم فى بناء قدراتهم واكتشاف وتنمية مهاراتهم ومواهبهم الفنية والفكرية والإبداعية فى مختلف المجالات.

أشاد مجدى حجازى بالمستوى الفنى الراقى لكافة المنتجات والأعمال الفنية والعروض المسرحية والغنائية والموسيقية التى قدمها الطلبة والطالبات خلال الحفل، مقدماً شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المهرجان من مسئولى التربية والتعليم وعلى رأسهم الدكتور السيد الفيومى مدير المديرية، بجانب المشاركة الإيجابية من أولياء أمور الطلاب والأسر الأسوانية لإنجاح فعاليات هذا المهرجان.

وطالب حجازى بضرورة الاستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة الرائدة ودعوة كافة الأسر الأسوانية للمشاركة فيها واستغلال فترة الأجازة الصيفية لتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والفنية والتى تهدف لتحويل المدارس إلى مراكز حاضنة لكافة المواهب وملتقى ملائم لتنمية القدرات الفكرية والإبداعية لدى الطلاب لتخريج شباب وجيل جديد قادر على العطاء وتحمل المسئولية.