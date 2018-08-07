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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:58 م
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محافظة أسوان تصادر كميات من الدقيق بعد شكاوى من وجود رمال برغيف الخبز

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:59 م
محافظة أسوان تصادر كميات من الدقيق بعد شكاوى من وجود رمال برغيف الخبز اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان
أسوان ندى سليم
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أصدر اللواء هانى محمود السكرتير العام لمحافظة أسوان، قرارا بمصادرة جميع كميات الدقيق بالمخابز التي تلقي منها شكاوي من المواطنين بتدني جودة رغيف الخبز، واحتوائه على الشوائب والرمال،  موجها بإحالة الواقعة للتحقيق للوقوف على أسبابها وتحديد الجهة المسئولة عن توريد الدقيق لمخابز أسوان.

وأوضح  في بيان صحفي، أنه تم صدور توجيهات لمديرية التموين بمصادرة الدقيق المستخدم في انتاج الخبز بعد ورود شكاوي من اهالي المحافظة،  كما تم الاتفاق علي  التعاقد مع نوعيات جديدة من الدقيق علي درجة من الجودة لتلبية إحتياجات المواطنيين من الخبز البلدى المدعم.

 

 


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