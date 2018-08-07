video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مبيعات قمح فرنسا للاتحاد الأوروبى تفوق الصادرات خارجه فى 2017-2018

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:42 م
مبيعات قمح فرنسا للاتحاد الأوروبى تفوق الصادرات خارجه فى 2017-2018 قمح _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
أوضحت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء أن صادرات فرنسا من القمح إلى الاتحاد الاوربى تجاوزت تلك المتجهة لدول خارجه، بما يؤكد الصعوبات التى تواجها صادراتها خارج الاتحاد فى مواجهة شحنات روسية قياسية.
 
وأفادت البيانات أن إجمالى صادرات فرنسا من القمح اللين للدول الأخرى فى الاتحاد الأوروبى بلغ 9.2 مليون طن فى السنة التسويقية 2017-2018 التى انتهت فى 30 يونيو، لتتجاوز الصادرات المتجهة لدول خارج الاتحاد الأوروبى والتى بلغت 8.1 مليون طن.
 
وفاقت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبى الخمسة ملايين طن التى تم شحنها فى 2016-2017 حين تضررت صادرات فرنسا من ضعف المحصول الشديد، لكنها تقل عن التوقعات الأولية عقب إنتاج محصول جيد فى صيف 2017.
 
ومما حد من مبيعات القمح الفرنسى خارج الاتحاد المنافسة الشديدة مع روسيا التى سجلت صادرات قمح قياسية بفضل إنتاج أكبر محاصيلها على الإطلاق، وإن كان ضعف المحصول فى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى أوجد طلبا إضافيا على القمح الفرنسى داخل التكتل.
 
وكانت الجزائر أكبر مستورد للقمح الفرنسى فى يونيو وعلى مدار الموسم، إذ بلغت الصادرات إليها 415 ألف طن فى يونيو و4.3 مليون طن على مدار الموسم.
 
وأضحت السعودية منفذا مهما للقمح الفرنسى لأول مرة فى الموسم الماضي، إذ استوردت 620 ألف طن مقارنة بعدم استيرادها أى كميات فى السنة السابقة، حيث أتاح المحصول العالى الجودة لفرنسا تلبية مواصفات مطاحن المملكة. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مدير تسويق لتقليده ختم تأشيرة دخول دول الاتحاد الاوروبى

قمح

استثمار

اقتصاد

اخبار الاقتصاد

الجمارك

فرنسا




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة