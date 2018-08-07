مبيعات قمح فرنسا للاتحاد الأوروبى تفوق الصادرات خارجه فى 2017-2018

(رويترز)

أوضحت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء أن صادرات فرنسا من القمح إلى الاتحاد الاوربى تجاوزت تلك المتجهة لدول خارجه، بما يؤكد الصعوبات التى تواجها صادراتها خارج الاتحاد فى مواجهة شحنات روسية قياسية.

وأفادت البيانات أن إجمالى صادرات فرنسا من القمح اللين للدول الأخرى فى الاتحاد الأوروبى بلغ 9.2 مليون طن فى السنة التسويقية 2017-2018 التى انتهت فى 30 يونيو، لتتجاوز الصادرات المتجهة لدول خارج الاتحاد الأوروبى والتى بلغت 8.1 مليون طن.

وفاقت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبى الخمسة ملايين طن التى تم شحنها فى 2016-2017 حين تضررت صادرات فرنسا من ضعف المحصول الشديد، لكنها تقل عن التوقعات الأولية عقب إنتاج محصول جيد فى صيف 2017.

ومما حد من مبيعات القمح الفرنسى خارج الاتحاد المنافسة الشديدة مع روسيا التى سجلت صادرات قمح قياسية بفضل إنتاج أكبر محاصيلها على الإطلاق، وإن كان ضعف المحصول فى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى أوجد طلبا إضافيا على القمح الفرنسى داخل التكتل.

وكانت الجزائر أكبر مستورد للقمح الفرنسى فى يونيو وعلى مدار الموسم، إذ بلغت الصادرات إليها 415 ألف طن فى يونيو و4.3 مليون طن على مدار الموسم.

وأضحت السعودية منفذا مهما للقمح الفرنسى لأول مرة فى الموسم الماضي، إذ استوردت 620 ألف طن مقارنة بعدم استيرادها أى كميات فى السنة السابقة، حيث أتاح المحصول العالى الجودة لفرنسا تلبية مواصفات مطاحن المملكة.