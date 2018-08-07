ماكرون يهنئ دوكى فى اتصال هاتفى بمناسبة تنصيبه رئيسا لكولومبيا

باريس (أ ش أ)

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اليوم اتصالا هاتفيا بإيفان دوكى لتهنئته بمناسبة تنصيبه المرتقب اليوم الثلاثاء، رئيسا لكولومبيا، مشيدا بالانتخابات الديمقراطية التى جرت فى هذا البلد.

وأكد ماكرون - لنظيره الكولومبى - تمسك فرنسا بعملية السلام فى كولومبيا، واستعدادها مواكبة تنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات كولومبيا المسلحة الثورية (فارك)، بحسب الاليزيه الذى أشار، أيضا، إلى تعبير الرئيسين عن رغبتهما فى تعزيز الروابط بين البلدين فى كافة المجالات من الأمن إلى الاقتصاد مرورا بالثقافة وحماية التنوع البيولوجى.

كما اتفق ماكرون ودوكى على مواصلة المشاورات وعلى الالتقاء فى الأسابيع القادمة، بحسب الرئاسة الفرنسية.