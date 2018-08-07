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لو عاوز شقة.. تعرف على طرق التقديم لشقق "الأوقاف" بالقليوبية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:00 ص
لو عاوز شقة.. تعرف على طرق التقديم لشقق "الأوقاف" بالقليوبية وزير الأوقاف
القليوبية - نيفين طه
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أعلنت هيئة الأوقاف المصرية (منطقة القليوبية) عن بيع وحدات سكنية للعمارات ملك الهيئة أمام قسم ثان قليوب (150 وحدة سكنية استثمارى مساحة الشقة 110م2) بالطرق الأتية:

أن يتم سداد 25% من قيمة الوحدة السكنية ويتم تقسيط الباقى على 10 سنوات بفائدة 12% او أن يتم سداد 50% من قيمة الوحدة السكنية، والباقى يتم تقسيطه على 3 سنوات بدون فائدة

على من يرغب فى مزيد من المعلومات والاستفسارات التوجه إلى منطقة هيئة الاوقاف المصرية بالقليوبية، عمارات وسط المدينة خلف صيدناوى بمدينة بنها.


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