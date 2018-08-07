لو عاوز شقة.. تعرف على طرق التقديم لشقق "الأوقاف" بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية (منطقة القليوبية) عن بيع وحدات سكنية للعمارات ملك الهيئة أمام قسم ثان قليوب (150 وحدة سكنية استثمارى مساحة الشقة 110م2) بالطرق الأتية:

أن يتم سداد 25% من قيمة الوحدة السكنية ويتم تقسيط الباقى على 10 سنوات بفائدة 12% او أن يتم سداد 50% من قيمة الوحدة السكنية، والباقى يتم تقسيطه على 3 سنوات بدون فائدة

على من يرغب فى مزيد من المعلومات والاستفسارات التوجه إلى منطقة هيئة الاوقاف المصرية بالقليوبية، عمارات وسط المدينة خلف صيدناوى بمدينة بنها.