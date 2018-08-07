لو عاوز شقة.. تعرف على طرق التقديم لشقق "الأوقاف" بالقليوبية

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية (منطقة القليوبية) عن بيع وحدات سكنية للعمارات ملك الهيئة أمام قسم ثان قليوب (150 وحدة سكنية استثمارى مساحة الشقة 110م2) بالطرق الأتية:
أن يتم سداد 25% من قيمة الوحدة السكنية ويتم تقسيط الباقى على 10 سنوات بفائدة 12% او أن يتم سداد 50% من قيمة الوحدة السكنية، والباقى يتم تقسيطه على 3 سنوات بدون فائدة
على من يرغب فى مزيد من المعلومات والاستفسارات التوجه إلى منطقة هيئة الاوقاف المصرية بالقليوبية، عمارات وسط المدينة خلف صيدناوى بمدينة بنها.
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