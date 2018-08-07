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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:48 ص
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لجنة لتحويل أسلاك الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية بمدينة أرمنت

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:48 ص
لجنة لتحويل أسلاك الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية بمدينة أرمنت جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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عقدت اليوم، لجنة برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت غربي الأقصر، لتحديد أماكن الأسلاك الهوائية التى سيتم تحويلها إلى كابلات أرضية والتى تمر فوق الكتل السكانية، وذلك فى اطار وضع أهداف الخطة الطموحة لمركز ومدينة أرمنت.

 

وقال العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، إنه تم تحديد جميع الأماكن التى سيتم تغيير الكابلات بها على مستوى مركز وقرى أرمنت وعددها 8 مواقع كمرحلة أولى، وستتوجه لجنة لمعاينة أماكن الكابلات على الواقع لتحديد أيها أشد خطورة وذلك لوضع أولوية للتغيير.

 

وأضاف رئيس المدينة – في بيان صحفي – أن اللجنة مشكلة من كل من، رئيس المدينة، ونائب رئيس المدينة، ورؤساء القرى ومساعد رئيس المدينة، ورئيس الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، ومدير هندسة كهرباء أرمنت ومدير إدارة رى أرمنت.


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