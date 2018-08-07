كوريا الشمالية تطلق سراح رجل من جارتها الجنوبية محتجز منذ يوليو

رويترز

قالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت سراح أحد مواطنيها كانت احتجزته فى يوليو بعدما عبر الحدود إلى الشمال.

وقالت الوزارة إن السجين البالغ من العمر 34 عاما ولقبه سيو احتجز بعدما دخل كوريا الشمالية "بشكل غير قانونى" فى الشهر الماضى ، ومارس مسؤولون من كوريا الجنوبية ضغوطا من أجل إعادة 6 مواطنين ، يعتقد أنهم احتجزوا لأعوام فى كوريا الشمالية وقالت وزارة الوحدة إنهم يرون إطلاق سراح سيو بادرة إيجابية.

وفي مايو أطلقت كوريا الشمالية سراح 3 سجناء أمريكيين ، فى بادرة وصفت بأنها تمهد الطريق لقمة يونيو بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وبعد إطلاق سراح الأمريكيين أصدر توماس أوجيا كوينتانا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية ، بيانا دعا فيه لإطلاق سراح مواطنى كوريا الجنوبية ، وقالت وزارة الوحدة إن من بين المحتجزين المبشرين بالمسيحية كيم جونج-ووك، الذى ألقى القبض عليه في أكتوبر عام 2013 وكيم كوك-كى وتشوى تشون-كيل وقد ألقى القبض عليهما منذ عام 2014.