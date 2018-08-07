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فيديو.. مقتل شخص وإصابة 100 فى انفجار ضخم هز بولونيا الإيطالية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:57 م
فيديو.. مقتل شخص وإصابة 100 فى انفجار ضخم هز بولونيا الإيطالية انفجار -ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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أسفر حادث انفجار ضخم لشاحنة تحمل مواد قابلة للاشتعال، على الطريق الدائرى بأطراف مدينة بولونيا الإيطالية (شمال-وسط) عن مقتل شخص وإصابة 100 آخرين.

وأشارت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية إلى أنه وقع الحادث فى بلدة بورجو بانيجاليه، فى ضواحى بولونيا، جراء اصطدام الشاحنة مع وسيلة نقل أخرى.

وانفجرت سيارات لبعض وكالات بيع السيارات القريبة من موقع الحادث بعد أن التهمتها النيران، كما انهار جزء من جسر يربط الطريق الدائرى لمدينة بولونيا بطريق البحر الدرياتيكى السريع (A14)

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد النيران، التى خلفت أعمدة دخان يمكن مشاهدتها من جميع أنحاء المدينة.

 


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