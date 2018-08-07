فيديو.. فنى صيانة يكشف لـ"اليوم السابع" كواليس انفجار سيارة المهندسين

كتبت دينا الحسينى

استعجلت نيابة شمال الجيزة نتيجة تقرير المعمل الجنائى حول حادث انفجار سيارة بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالقرب من مطلع كوبرى أكتوبرصباح أمس الاثنين، وقامت الأجهزة الأمنية بالاستعلام من مباحث المرور عن بيانات السيارة ومالكها.

"اليوم السابع" توجه لفنى صيانة سيارات ليكشف أسباب تعرض السيارات للحرائق أو الانفجار، ووجه عدة نصائح لقائدى السيارات قبل القيادة للتأكد من صلاحيتها فنياً للسير، وقال الأسطى حماد "كونى" أن ارتفاع درجة الحرارة بالنهار يؤثر على درجة حرارة السيارات خاصة الموديل الحديث، كون تانك البنزين الخاص بها من مادة البلاستيك مما قد يتسبب فى حريق هائل أو انفجار.

وأضاف الأسطى حمادة أنه فى حال ترك السيارة بالشارع فى درجة حرارة مرتفعة فيمكن لقائد السيارة إما فصل كابل الكهرباء عن البطارية أو فصل "فيوز ترومبة البنزين" من علبة "الفيوزات" والمدون على الغطاء الخلفى لها مكان "فيوز" البنزين.

وحذر فنى صيانة السيارات من خطورة "تانك البنزين" المتواجد أسفل المقعد الخلفى بالسيارة قائلاً: "إنه فى حال عمل صيانة خاطئة لإحد وصلات الكهرباء الخاصة بالسيارة أو بالأسلاك المثبتة بطرومبة البنزين يحدث حريق أو انفجار شديد.

وختم الأسطى حمادة حديثه قائلا: "إنه لابد من مراجعة صيانة السيارة بصفة مستمرة وخاصة "الفيشة الخاصة بطرومبة البنزين" لأنها من مادة البلاستيك، وفى حال حدوث ماس كهربائى ينتج حريق يتسلل لـ"طرومبة البنزين" المصنوعة أيضاً من مادة البلاستيك والمثبتة بتانك البنزين من الداخل، وينتج عنه انفجار شديد، محذراً أيضاً من خطورة فصل كابل الكهرباء المثبت بالبطارية فى حال ظهور إشارة "بتابلوه السيارة" عن وجود عطل قائلاً: "البعض قد يستسهل بفصل الكابل ظناً منه أن المشكلة سيتم حلها بعد ذلك، فلا بد من التوجه لأقرب كهربائى عند ظهور هذه العلامة لمراجعة السيارة عن طريق جهاز كشف الأعطال.