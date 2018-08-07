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فيديو.. فرار المصلين من مسجد قبل تحطمه فى زلزال إندونيسيا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:50 م
فيديو.. فرار المصلين من مسجد قبل تحطمه فى زلزال إندونيسيا زلزال إندونسيا
كتب: أحمد علوى
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أظهر مقطع فيديو، عددا كبيرا من المصلين يفرون من مسجد إندونيسى، بعدما استشعروا هزة زلزال ضرب جزيرتى  بالى ولومبوك، الأحد، والذى خلف خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات.

ووقف صف من المصلين بشكل متراص خلف الإمام فى مسجد "أجونج بانجلى"، لكنهم شعروا باهتزاز عنيف قبل أن ينطلقوا فارين إلى الخلف.

وبمجرد هروب المصلين والإمام تساقطت أجزاء من سقف المسجد على الأرض فى نفس مكان وقوف المصلين، مما يعنى نجاتهم من جروح خطيرة، وربما أكثر، لو لم يتحركوا من المكان قبل ثوان قليلة.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث فى إندونيسيا إن الزلزال أوقع 91 قتيلا على الأقل لكن حصيلة الضحايا لا تزال مرشحة للارتفاع.


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