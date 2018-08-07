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غدا.. مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية لنقل 5400 حاج للأراضى المقدسة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:40 م
غدا.. مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية لنقل 5400 حاج للأراضى المقدسة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى و محمد طنطاوى
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يشهد مطار القاهرة الدولى غدا الأربعاء إقلاع 24 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، حيث من المقرر أن تسير الشركة 13 رحلة جوية إلى جدة لنقل 3100 حاج، بينهم 3 رحلات لنقل حجاج فلسطين، بالإضافة إلى حجاج قرعة القاهرة وتضامن الغربية والمؤسسة والحج السياحى وترانزيت أمستردام وبانكوك ودار السلام وبعثات وزارة الداخلية وعمل.

 

وتسير مصر للطيران 11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2300 حاج من حجاج قرعة التنازلات والقليوبية وقرعة مجلس النواب وتضامن الجيزة والمركزية، وترانزيت لندن وميلانو وبانكوك وامستردام وتورنتو وحجاج باماكو وبعثة عمل.

 

كما تقلع 9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1954 حاجا من حجاج قرعة الفيوم ودمياط وتنازلات وتضامن الدقهلية وحجاج باماكو وترانزيت تونس وباريس وميلانو.


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