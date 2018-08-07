غدا.. رئيس الوزراء يشارك باجتماعات التجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد

كتبت هند مختار

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء غدا الأربعاء، فى الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية بمدينة شرم الشيخ.

كما يزور رئيس مجلس الوزراء، بعد غد الخميس، محافظة الإسماعيلية لعقد لقاء مع المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الزيارة، للتعرف على مقترحاتهم وحل مشاكلهم.