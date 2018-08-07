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عضو لجنة الفتوى بالأزهر: الشخير المتعمد فعل قبيح لا يفعله إلا صاحب الأخلاق السيئة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:44 م
عضو لجنة الفتوى بالأزهر: الشخير المتعمد فعل قبيح لا يفعله إلا صاحب الأخلاق السيئة الشيخ أحمد المالكى
كتب محمود أحمد عطا
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كثير من الشائعات والفتاوى تداولت بين الناس حول حكم "الشخر"، مباح أم حرام، وهل فعلا يجعل الفم نجسا لمدة أربعين يوما.

وفى هذا الصدد يقول الشيخ أحمد المالكى، عضو لجنة الفتوى بالأزهر لــ"اليوم السابع": ما يقولونه فى حرمة الشخير المتعمد غير صحيح ولا أصل له فى الشريعة الإسلامية، وكونه ينجس الفم أربعين يوما، لم يرد دليل على ذلك أيضا.

وأضاف أن هذا الفعل "الشخير" شىء قبيح لا يفعله إلا أصحاب الأخلاق السيئة، وهو مسقط لمروءة الإنسان، عافانا الله وإيّاكم من سوء الأخلاق.


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