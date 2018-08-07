عزل 9 ركاب قادمين من السودان ونقلهم الحميات لعدم التطعيم ضد الحمى الصفراء

كتب أحمد حمادة

قررت سلطات مطار القاهرة الدولى، منذ قليل عزل 9 ركاب كانوا قادمين من الخرطوم ونقلهم إلى مستشفى الحميات وذلك الاشتباه فى إصابتهم بحمى.

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وقالت مصادر طبية بمطار القاهرة الدولى انه أثناء إجراءات وصول رحلة الخطوط السودانية " تاركو " القادمة من الخرطوم تبين وجود عدد 9 ركاب 7سودانين واثنين مصريين الجنسية وصلوا على متن الرحلة ولكن لم يكن لديهم شهادات تطعيم ضد الحمى الصفراء و قررت سلطات الحجر الصحى عزل الركاب ونقلهم على متن 3سيارات اسعاف الى مستشفى الحميات بالعباسية كإجراء احترازي وذلك تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، لتلقى العلاج.