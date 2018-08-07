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عاطل يقتل طالبا طعنا بمطواة بسبب خلافات على أولوية المرور بالمنوفية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:34 ص
عاطل يقتل طالبا طعنا بمطواة بسبب خلافات على أولوية المرور بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية، وقتل طالبا بمطواة بسبب خلافات على الجيرة بإحدى قرى مركز أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي "ط . ع . ا" 23 عاما طالب ومقيم مركز شبين الكوم مصاباً بجرح نافذ وتجمع دموي بالصدر وتوفي متأثراً بإصابته.

 

بالانتقال والفحص وسؤال والده 65 عاما بالمعاش ومقيم بذات العنوان اتهم "إ . ا . ي " والمقيم بدائرة مركز أشمون لم يستجوب، بالتعدي علي نجله بالضرب بمطواة وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات علي أولوية المرور بالطريق  بناحية سنتريس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

 

 

 


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