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عاطل يستولى على 300 جنيه من مواطن تحت تهديد السلاح ببولاق

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:21 م
عاطل يستولى على 300 جنيه من مواطن تحت تهديد السلاح ببولاق المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطل عقب قيامه بسرقة مسئول فرن بلدى، والاستيلاء على أمواله تحت تهديد السلاح، عقب رفضه مساعدته، وتبين محاولة المتهم إستجداء المارة ومع رفض المجنى عليه أشهر فى وجهة سلاح أبيض، واستولى على أمواله، خيث تم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، والمعينان طوف أمنى بشارع كورنيش النيل، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنا من ضبط "محمود. م" 18 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، عقب  قيامه بسرقة  300 جنيه من "محمد. ع م" 32 سنة  مسئول عن فرن بلدى، كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
 
وبسؤال المجنى عليه، قرر أنه أثناء تواجده داخل السيارة ملكه رقم س و ط 2615 ماركة اسكودا اوكتافيا، بمكان الضبط حضر إليه المتهم وطلب منه مساعدته مادياَ، وعقب رفضه توجه لإحدى السيارات المتوقفة تستقلها إحدى السيدات والتى انصرفت على الفور عقب اقتراب المتهم منها ، وفوجئ بعودة المتهم والاستيلاء منه على مبلغ 300 جنيه كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
 

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