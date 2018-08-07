ضبط 15مخالفة تموينية و977 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالعلمين

وأكد المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام تموين مطروح، أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص، للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف، مشيراً إلى تواصل عمل الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية، لضبط الأسعار والمخالفين، حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه