ضبط 15مخالفة تموينية و977 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالعلمين

تمكنت حملة لمفتشي إدارة الرقابة علي الأسواق والمحال والمستودعات والمخابز، بمدينة العلمين، من ضبط 15 مخالفات تموينية عبارة و 977 عبوة مختلفة الأنواع من المواد الغائية منتهية الصلاحية.
وأكد المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام تموين مطروح، أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص، للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف، مشيراً إلى تواصل عمل الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية، لضبط الأسعار والمخالفين، حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه
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