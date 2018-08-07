ضبط صيدلية غير مرخصة فى حملة تفتيشية موسعة ببنى سويف

وفاجأت حملة من إدارة التفتيش بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة التفتيش الصيدلى وعضوية الأطباء أيمن جبر عبدالوهاب، عامر الريديدى، أمير مكرم بحمله تفتيشيه بقرى مركز ناصر بمعاونة قوة من مركز شرطة ناصر بإشراف العميد يحي محفوظ تم بها ضبط صيدلية بدون ترخيص لبيع الأدوية البشرية للمواطنين وتم ضبط الأدوية وتحريزها وعمل محضر بالواقعه.