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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:57 م
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ضبط صيدلية غير مرخصة فى حملة تفتيشية موسعة ببنى سويف

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:02 م
ضبط صيدلية غير مرخصة فى حملة تفتيشية موسعة ببنى سويف أدوية - صورة أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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ضبطت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة صيدلية غير مرخصة تبيع الأدوية للمواطنين.
 
وفاجأت حملة من إدارة التفتيش بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة التفتيش الصيدلى وعضوية الأطباء أيمن جبر عبدالوهاب، عامر الريديدى، أمير مكرم بحمله تفتيشيه بقرى مركز ناصر بمعاونة قوة من مركز شرطة ناصر بإشراف العميد يحي محفوظ  تم بها ضبط صيدلية بدون ترخيص لبيع الأدوية البشرية للمواطنين وتم ضبط الأدوية وتحريزها وعمل محضر بالواقعه.
 
 

 


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