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ضبط صاحب محل عطارة قبل ترويجه 79 ألف عبوة منشطات جنسية مجهولة بالجمالية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:26 م
ضبط صاحب محل عطارة قبل ترويجه 79 ألف عبوة منشطات جنسية مجهولة بالجمالية المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من القبض على "مصطفى ع ك" 60 سنة، صاحب محل عطارة بالخليفة، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر ويتخذ من المحل ملكة مكانا لتجارته الغير مشروعة.
 
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن النقيب محمد سليمان سالم معاون مباحث القسم من ضبطه بحوزته 79 ألف عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر بإجمالى 79.000 عبوة منشطات جنسية.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
 

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