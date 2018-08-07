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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:12 م
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ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالبترول

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:26 م
ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالبترول حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإدعاء على خلاف الحقيقة بقدرته على تعيين أحد الأشخاص بشركة خدمات بترولية مقابل مبلغ مالى.
 
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "محمد ا. ف" بقيام " عبد الله ى. م"موظف بشركة للخدمات البترولية ومقيم بمحافظة الشرقية، بالإدعاء بأن له نفوذ وعلاقات بكبار مسئولى الشركة محل عمله، وأن هذا النفوذ يمكنه من توفير فرصة عمل له بالشركة وطلب منه مبلغ وقدره مائة وأربعون ألف جنيه مقابل تسهيل إجراءات تعيينه بالشركة.
 
ومن خلال التحريات أسفــرت جهود إدارة مكـــافحــة جــــرائــم الـــرشــوة واستغــــلال النفـــــوذ عــن صحة بلاغ الشاكى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم متلبساً بتقاضى مبلغ عشرة آلاف جنيه من المُبلغ بمنطقة مدينة نصر أول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف تفصيلاً بالواقعة على النحو الوارد بالبلاغ وما ورد بالتحريات.

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