ضبط شخصين ادعيا سرقة مليون و700 ألف منهما لتهربهما من تسديد الديون

الشرقية - فتحية الديب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، حقيقة بلاغ مقدم من شخصين بمركز الزقازيق، بقيام 3 أشخاص مجهولين بالسطو عليهم واعتراض طريقهم وسرقة مليون و700 ألف جنيه منهم بالإكراه، وتبين أن البلاغ كاذب، وقيامهما باختلاق تلك الواقعة للتهريب من تسديد ديوان تلاحقهم من بعض المواطنين.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق من شخصين، لديهما مصنع خاص بالأعلاف والأسمدة، بقيام 3 أشخاص، بالسطو عليهم وسرقة مبلغ مليون و700 ألف جنيه.

وبعد تكثيف التحريات التي قام بها الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، ومعاونيه، تبين عدم صحة الواقعة، وأن المجني عليهما اختلقا واقعة سرقة المبلغ المالي منهما للتهرب من تسديد ديون عليهما لبعض المواطنين، واتفقا مع صديق لهما علي الاشتراك معهما في التمثلية، وتم ضبط صديقهما وبحوزته جزء من المبلغ المالي، وتم التحفظ عليهم لعرضهم علي نيابة مركز شرطة الزقازيق، للتحقيق معهم بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.