video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سيدة تتاجر فى العملة بسوهاج بحوزتها عملات أجنبية مقلدة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:51 م
ضبط سيدة تتاجر فى العملة بسوهاج بحوزتها عملات أجنبية مقلدة نقود - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
إضافة تعليق
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة لقيامها بترويج عملات أجنبية مقلدة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تداول عملات أجنبية مقلدة من فئة المائة دولار أمريكى بنطاق محافظة سوهاج وأن وراء ذلك النشاط الإجرامى "ياسمين س." مقيمة بمحافظة سوهاج .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وبحوزتها مبلغ  10,000 دولار أمريكى مقلدة عبارة عن  100  ورقة فئة المائة دولار مقلدة، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة المضبوطة بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالبترول

حبس 7 متهمين بحيازة مخدر " الاستروكس" 4 أيام

عملة

اتجار في العملةالنقد الاجنبي

الداخلية

اموال عامة

حوادث اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة