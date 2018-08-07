ضبط سيدة تتاجر فى العملة بسوهاج بحوزتها عملات أجنبية مقلدة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تداول عملات أجنبية مقلدة من فئة المائة دولار أمريكى بنطاق محافظة سوهاج وأن وراء ذلك النشاط الإجرامى "ياسمين س." مقيمة بمحافظة سوهاج .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وبحوزتها مبلغ 10,000 دولار أمريكى مقلدة عبارة عن 100 ورقة فئة المائة دولار مقلدة، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة المضبوطة بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.