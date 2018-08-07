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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:31 م
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ضبط سيارة بدون تراخيص بداخلها عقار الترامادول قبل ترويجه بدمنهور

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:10 م
ضبط سيارة بدون تراخيص بداخلها عقار الترامادول قبل ترويجه بدمنهور أقراص تامول - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط سيارة بدون تراخيص بداخلها علب لعقار الترامادول بدمنهور.

تلقى السيد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطاراً من السيد اللواء محمد هندى مدير الإدارة، بقيام وحدة مباحث مركز شرطة كوم حماده والقوه المرافقه والمعينين خدمة القول الأمنى بكمين التوفيقيه المتحرك بدائرة مركز شرطة كوم حماده، من ضبط سيارة "ملاكى البحيرة" قيادة "محمد ا ح" 42 سنة ومقيم شبرا قسم دمنهور لعدم حمله تراخيص للسيارة وبصحبته كل من "عبده ش أ" 23 سنة حداد مسلح، و"عمرو م أ" 27 سنة سائق، "إيهاب ع ش" 21 سنة سائق، وجميعهم مقيمين بذات العنوان.

بتفتيش السيارة عثر بحوزتهم على 3 علبه لعقار "التامول x المخدر" بداخلهم 300 قرص ، مبلغ 1150 جنيهاً ، 3 هاتف محمول، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر وجارٍ العرض على النيابة العامة.


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