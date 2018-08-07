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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:54 م
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ضبط أسلحه ناريه ومواد مخدرة فى حملة أمنية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:40 م
ضبط أسلحه ناريه ومواد مخدرة فى حملة أمنية بكفر الشيخ حملة أمنية - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية الأمن بكفر الشيخ  بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن،  واللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي ،من ضبط 4 أسلحه ناريه " 2 طبنجه ، و2 فرد خرطوش" ، كما تمكنت من تنفيذ 590 حالة إشغالات بشوارع مدن دسوق والحامول ، كما تمكنت الحملة من ضبط 850 جرام من نبات البانجو المخدر وضبط 450 قرص مخدر ، و120 جرام من الهبروين، بحوزوة عاطلين 

كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 1512 مخالفة مرورية متنوعة،وضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، عبارة عن 7 دراجات نارية و13 توك توك وسيارة، و21 مخالفة للدراجاتالنارية، و50 الانتظار الخاطئ، و51 سير بدون رخص عبارة عن 30 بدون قيادة و21 بدون تسير، و1316مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

 

 


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