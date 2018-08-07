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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:30 م
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صور.. مساعد محافظ كفرالشيخ يتابع إنشاء نفق مشاة على الطريق الدولى الساحلى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:30 م
صور.. مساعد محافظ كفرالشيخ يتابع إنشاء نفق مشاة على الطريق الدولى الساحلى جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، الأعمال الجارية بنفق الشهابية أسفل الطريق الدولى الساحلى، وأعمال وضع الطبقة الأخيرة من مخلفات المحاجر وصب الخرسانات بالجانب الأيمن بنفق المشاة بالطريق الدولى الساحلى لقرية الشهابية مركز البرلس، مع وضع الفولاز بالأقطار والأطوال المختلفة ، بالتنسيق الكامل مع هيئة الطرق والكبارى بالمحافظة قبل عملية رصف النفق، برفقة مهندسى ومشرفى المشروع.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ ، إنه وجه بسرعة تنفيذ النفق وفتح الطريق من الجانبين أمام المركبات والشاحنات العابرة للشريان الحيوى البرى والمعبر الدولى الهام، مع سهولة ومرونة وسلامة حركة المشاة للمواطنين بالمناطق المجاورة والملاصة للطريق الدولى الساحلى، بجانب مواقع إنشاء المصانع العملاقة هناك.

 وأضاف المحافظ ، إن كورنيش مدينة بلطيم صرح تنموى سياحى حظى بكثير من المقومات الجمالية والطبيعية من خلال تنمية وتجميل الواجهة الجنوبية للمدينة ، كما لا يمكن تحقيق تنمية شاملة وكاملة فى المجتمع نفسه من خلال جهود الدولة وحدها ، إنما تمتد هذه المسؤولية لتشمل كافة أفراد المجتمع الآخرين ، حيث أنهم يستطيعون أن يقوموا إذا ما تجمعوا ووحدوا جهودهم على إحداث طفرة جماليه تنموية وترك بصمات مضيئة فى الجانب البيئى الحضارى لكافة مناحى الحياة فى هذا المجتمع الذى نعيش فيه ، مع ترك الأماكن نظيفة تتحدث عن جمال نفسها .

 

الأعمال الجارية لإنشاء نفق المشاه بالطريق الدولي الساحلي
الأعمال الجارية لإنشاء نفق المشاه بالطريق الدولي الساحلي

 

جانب من اعمال الانشاءات
جانب من اعمال الانشاءات

 

مساعد محافظ كفر الشيخ يتاتبع انشاء النفق
مساعد محافظ كفر الشيخ يتاتبع انشاء النفق

 

جانب من النفق
جانب من النفق

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