صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملات لإزالة الإشغالات وضبط 48 بائعا متجولا

كتب إبراهيم أحمد

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.



حملات امنية لإعادة الانضباط بشوارع القاهرة



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمخالفات، وتحقيق الانضباط بالمناطق الهامة والحيوية بالعاصمة، وذلك بمشاركة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، وبمشاركة إدارة شرطة المرافق، وكافة أجهزة المديرية المعنية (مباحث – قوات أمن – القطاعات الجغرافية)، بعدة حملات موسعة أستهدفت قطاع القاهرة الجديدة بمناطق "الطريق الدائري من أعلى طريق السويس حتى أعلى المثلث دائرة قسمى التجمع الأول ، التجمع الخامس ".

وفى قطاع الشرق شملت "الطريق الدائرى والمناطق الكائنة أعلى واسفل الطريق دائرة قسم المرج ،ميدان المطرية ، مناطق مدينة نصر ، السلام ، المطرية ، مصر الجديدة" ، وفى قطاع الغرب شملت "الموسكى ، الأزبكية ، عابدين ، الجمالية ، السيدة زينب "، وفى قطاع الشمال "ميدان الساحل ، منطقة شبرا، الأميرية ، روض الفرج ، الوايلى ، الزيتون ، الحدائق"، وفى قطاع الجنوب "الطريق الدائرى من أعلى المثلث حتي أعلى المنيب دائرة قسم شرطة البساتين ، مناطق الخليفة ، حلوان ، المقطم ، مصر القديمة".



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة

وأسفرت الحملات فى مجال المرافق عن ضبط 73 مخالفة إزالة إدارية، 144 مخالفة إشغال طريق، وضبط 48بائع جائل ،5 مخالفة عدم حمل شهادة صحية ، 38محضر تلوث بيئة ، 29 محاضر بدون ترخيص ،5 عربة يد عجل لبيع الخضار ، 2 تروسيكل لبيع الموز- 4سيارات متروكة .

حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة



حملات امنية لإعادة الانضباط بشوارع القاهرة

وفي مجال المرور تم ضبط 2973 كلبش ، 58 تعطيل حركة المرور ،892 سحب تراخيص 3583 مخالفات نموذج 125، ، 29 طمس لوحات ، 74 الأنتظار فى الممنوع ، 32 ملصقات ومعلقات ،105 مخالفة شروط الترخيص ، 32 حظر سير النقل ، 49 بدون رخصة قيادة ، 159 أنبعاث دخان ، 121 أمن ومتانة ، 30 دراجات بخارية ، 24 حجز توك توك ، 7 حجز مركبات.



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة (7)



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة



حملات امنية لإعادة الانضباط بشوارع القاهرة



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة



حملات امنية لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع القاهرة

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمخالفات، وتحقيق الانضباط بالمناطق الهامة والحيوية بالعاصمة، وذلك بمشاركة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، وبمشاركة إدارة شرطة المرافق، وكافة أجهزة المديرية المعنية (مباحث – قوات أمن – القطاعات الجغرافية)، بعدة حملات موسعة أستهدفت قطاع القاهرة الجديدة بمناطق "الطريق الدائري من أعلى طريق السويس حتى أعلى المثلث دائرة قسمى التجمع الأول ، التجمع الخامس "، وفى قطاع الشرق شملت "الطريق الدائرى والمناطق الكائنة أعلى واسفل الطريق دائرة قسم المرج ،ميدان المطرية ، مناطق مدينة نصر ، السلام ، المطرية ، مصر الجديدة" ، وفى قطاع الغرب شملت "الموسكى ، الأزبكية ، عابدين ، الجمالية ، السيدة زينب "، وفى قطاع الشمال "ميدان الساحل ، منطقة شبرا، الأميرية ، روض الفرج ، الوايلى ، الزيتون ، الحدائق"، وفى قطاع الجنوب "الطريق الدائرى من أعلى المثلث حتي أعلى المنيب دائرة قسم شرطة البساتين ، مناطق الخليفة ، حلوان ، المقطم ، مصر القديمة".

وأسفرت الحملات فى مجال المرافق عن ضبط 73 مخالفة إزالة إدارية، 144 مخالفة إشغال طريق، وضبط 48بائع جائل ،5 مخالفة عدم حمل شهادة صحية ، 38محضر تلوث بيئة ، 29 محاضر بدون ترخيص ،5 عربة يد عجل لبيع الخضار ، 2 تروسيكل لبيع الموز- 4سيارات متروكة .

وفي مجال المرور تم ضبط 2973 كلبش ، 58 تعطيل حركة المرور ،892 سحب تراخيص 3583 مخالفات نموذج 125، ، 29 طمس لوحات ، 74 الأنتظار فى الممنوع ، 32 ملصقات ومعلقات ،105 مخالفة شروط الترخيص ، 32 حظر سير النقل ، 49 بدون رخصة قيادة ، 159 أنبعاث دخان ، 121 أمن ومتانة ، 30 دراجات بخارية ، 24 حجز توك توك ، 7 حجز مركبات.