صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد إدارة الحماية المدنية والمرور

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تفقد اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إدارة مرور البحيرة وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجازها من حيث اختبارات تراخيص القيادة والتجديد وعما إذا كان هناك ثمة معوقات تعوق المواطنين من المترددين على المرور من إنجاز مطالبهم.

ووجه مساعد وزير الداخلية بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين وخاصة كبار السن منهم فى سهولة ويسر دون تكبدهم المشقة أثناء إنهاء تلك الإجراءات.

وحرص مدير أمن البحيرة أثناء الجولة فى مناقشة المترددين على إدارة المرور سواء للتراخيص أو للتجديد الرخصة عما إذا كانت هناك مشاكل أو معوقات وعلى نوع الخدمة المقدمة من إدارة المرور حيث أن الجهاز الشرطى جهاز خدمى من الدرجة الأولى هدفه تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين وقوبل ذلك من المتواجدين بإدارة المرور بالاستحسان وأضافوا أن النظام المعمول بة فى إدارة المرور ونظام الشباك الواحد يسهل من إنهاء الإجراءات مع العدالة المتاحة كونه بأولوية التقدم للشباك.

كما قام اللواء جمال الرشيدى بتفقد إدارة الحماية المدنية بدمنهور وذلك للتأكيد على مدى جاهزية القوات فى مواجهة وسرعة الانتقال للبلاغات.