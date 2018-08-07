صور.. محافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ لإستقبال عيد الأضحى وفتح شوادار اللحوم

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، ولمناقشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات الخدمية.

وبحث محافظ كفرالشيخ، تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال، وحتى الانتهاء منها، والاعتمادت المالية، متابعاً تقارير اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام، وعضوية رؤساء المراكز والمدن، ومساعد مدير الأمن، ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، على أن يتم الانتهاء من حل وإنهاء هذه المعوقات، كما سيتم عمل نظافة للترع والمصارف بمشاركة رئيس المدينة مع رئيس جهاز النظافة والعمل معا لإزالة أى معوقات .

وقال نصر، أنه جارى إقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، قبل عيد الأضحى، وأنه أعلن حالة الطوارئ لإستقبال عيد الأضحى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وعدد من الغرف الفرعية بمراكز المدن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه ناقش استعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى، ورفع درجة الاستعداد بالمدن والقرى المختلفة، وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز، وتوفير إسطوانات البوتاجازوالسلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور، والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال أجازة عيد الاضحى، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة.

وقال نصر، إنه شدد على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى، وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والأسعاف لاستقبال أى حالات مرضيه والحالات الحرجة، خلال أجازة العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف.



محافظ كفر الشيخ يناقش المشروعات الاستثماريه



جانب من الاجتماع بالمحافظة