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صور.. محافظ الأقصر يقود جولة ليلية لمتابعة تطوير ورفع كفاءة شارع خالد بن الوليد

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:44 ص
صور.. محافظ الأقصر يقود جولة ليلية لمتابعة تطوير ورفع كفاءة شارع خالد بن الوليد جانب من جولة المحافظ
الأقصر - أحمد مرعى
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أجرى محافظ الأقصر محمد بدر، جولة مسائية سيراً على الأقدام تفقد خلالها سير الأعمال بشارع خالد بن الوليد الذى يعتبر من أهم الشوارع الرئيسية والسياحية بالمدينة، والتى يتم بها إجراء تطوير البنية التحتية للشارع بالكامل، واستبدال خطوط المياه المتهالكة بأخرى جديدة، ومد كابلات كهرباء جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة، والانتهاء من مد خطوط توصيل الغاز الطبيعي.

وأكد محافظ الأقصر خلال جولته، على الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع، وإنارته وتجميله طبقاً للجدول الزمني الموضوع من خلال تكثيف العمالة والعمل على مدار 24 ساعة استعداداً للموسم السياحي الجديد، والعمل بالتوازي بين المياه والكهرباء والطرق بتنفيذ الأعمال من خلال خطة مرورية، تحت إشراف الإدارة العامة للمرور بالأقصر، لتجنب أي اختناق مروري.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته، كل من اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صلاح مدير ادارة المرور، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية. 

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