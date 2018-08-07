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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:14 م
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صور.. ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة محل جزارة "شهير" ببورسعيد

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:40 م
صور.. ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة محل جزارة "شهير" ببورسعيد جانب من المضبوطات
بورسعيد- محمد فرج
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة التموين حملة مكثفة للوقوف على مدى صحة وسلامة اللحوم بالأسواق للحفاظ على الصحة العامة .

 

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير عام الرقابة التموينية تحت إشراف اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد و مجدى الخضر وكيل المديرية والمقدم حسام صقر رئيس قسم شرطة مباحث التموين عن ضبط 400 كيلو لحوم وأحشاء فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية داخل ثلاجة محل جزارة "شهير" بحى المناخ .

 

ومن جانبه أكد محمد النجدى مدير عام الرقابة التموينية، لـ"اليوم السابع"، على أن المضبوطات تخالف القانون 10 لسنة 66 والقانون 281 لسنة 94 الخاص بقمع الغش والتدليس .

 

وتم تحرير المحضر اللازم رقم 3578 جنح المناخ واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات بمعرفة إبراهيم الضهرى ومحمد عوض وأشرف الداودى وهشام السعيد من مفتشى الرقابة التموينية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

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جانب من الحملة داخل ثلاجة محل الجز ارة
جانب من الحملة داخل ثلاجة محل الجز ارة

 

جانب من اللحوم الفاسدة
جانب من اللحوم الفاسدة

 

 

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

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ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة داخل محل جزارة




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