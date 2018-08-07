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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:56 م
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صور .. ضبط لصوص أثناء محاولتهم سرقة المستشفى العام بالسويس

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:13 م
صور .. ضبط لصوص أثناء محاولتهم سرقة المستشفى العام بالسويس صور المتهمين
السويس- سيد نون
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تمكن رجال الشرطة بنقطة مستشفى السويس العام، من ضبط اثنين لصوص قاموا بالدخول إلى المستشفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وحاولوا سرقة دراجات نارية يمتلكها عاملين بالمستشفى.

وقام مسئولو الطوارئ والإداريين بمعاونة رجال الشرطة فى القبض على اللصوص، حيث تحرر المحضر رقم 6 أحوال بتاريخ اليوم بنقطة المستشفى العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطاراً من نقطة مستشفى السويس العام، يفيد بالقبض على لصوص داخل المستشفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، لسرقة الدرجات النارية الخاصة بالعاملين.


 

 


 

 

 


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