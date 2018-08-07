صور.. سقوط سقف حديد متهالك بمخزن القطن بالإسكندرية دون اصابات

الإسكندرية - جاكلين منير

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والحماية المدنية والإسعاف بالتوجه الفوري لمخزن لصباغة القطن تابع لإحدى الشركات بشارع البرنس إبراهيم أمام مسجد البرنس إبراهيم بعزبة سعد بمنطقة سموحة التابعة لحي شرق وذلك لتفقد الوضع إثر سقوط سقف معرش بالصاج وكامرات حديد يبلغ طوله حوالى 3000 متر بمخزن لصباغة القطن وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات .

وتوجهت كافة الجهات على الفور إلى موقع الحدث وتمت معاينة الموقع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع أي خسائر، وقد تبين عقب المعاينة أن السقف متهالك مما أدى إلى سقوطه دون حدوث أي خسائر، وأن الجمالون تم تفريغه منذ أكثر من 15 سنة، والمبني تم إنشاؤه منذ عام 1946، ولا توجد أي معدات بالمكان أثناء سقوط السقف.



سقوط سقف حديد متهالك بمخزن القطن



سقوط سقف حديد متهالك بمخزن القطن



سقوط سقف حديد متهالك بمخزن القطن



سقوط سقف حديد متهالك بمخزن القطن