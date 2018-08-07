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صور.. تشييع جنازة شهيد هربشنت ببنى سويف وسط تنديد من الأهالى بالإرهاب

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:44 م
صور.. تشييع جنازة شهيد هربشنت ببنى سويف وسط تنديد من الأهالى بالإرهاب تشييع شهيد هربشنت فى جنازة عسكرية
بنى سويف - هانى فتحى
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شيعت محافظة بنى سويف "اليوم الثلاثاء" شهيد الواجب مجند "ضياء رمضان كمال إبراهيم" ابن قرية هربشنت مركز ببا، والذى استشهد "أمس" فى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، حيث أقيمت جنازة عسكرية للشهيد عقب أداء صلاتى العصر والجنازة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف وسط تنديد واسع من الأهالى والمشيعين بالإرهاب.

وشارك فى الجنازة كل من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، واللواء عصام العلقامى سكرتير عام المحافظة "نائباً" عن المحافظ المهندس شريف حبيب، والمقدم عمرو محمد على نائب المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد أمجد بهى الدين "جمعية المحاربين القدماء"، والمحاسب محمود المغربى رئيس مدينة بنى سويف، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز وبحضور عدد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية وأهالى الشهيد.

ونقل السكرتير العام تعازى المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف لأسرة الشهيد البطل، ومواساته لهم، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمن على أهله وذويه بنعمة الصبر والاحتساب، مع كامل تقديره وإعزازه لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل أن يحيا الوطن والمواطن فى أمن واستقرار.

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تشييع-شهيد-هربشنت-في-جنازة-عسكرية-وشعبية--(4)
 

 

تشييع-شهيد-هربشنت-في-جنازة-عسكرية-وشعبية--(5)
 

 

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