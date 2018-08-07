صور.. المنطقة الأزهرية تكرم عددا من رموز العمل المجتمعى بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد الحر

كرمت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، عددا من رموز العمل المجتمعي بالمحافظة، تقديرا لدورهم في مجال الخدمة المدنية.

وقال الشيخ جمال حميد العبادي، رئيس المنطقة الأزهرية، إن التكريم لرموز العمل المجتمعي يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين فئات المجتمع، وتقديرا للدور الإيجابي لما يقدمه هؤلاء الرموز.

وأشار إلى أن الجميع في سيناء بخندق واحد الجيش والشرطة والشعب في محاربة كافة أشكال الإرهاب.

وأوضح أن الدور المجتمعي له أهمية في تحدي ومحاربة الإرهاب بالعمل الإيجابي الهادف وبالفكر المستنير.

وشمل التكريم كل من عائلة الحاج سامي الكاشف، الدكتور عبد الكريم محمد أحمد، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، والمهندس عماد البلاك و حيات إبراهيم، ومني جمعه، وفيصل ابو هاشم ومحمد شهوات.



تكريم رموز العمل المجتمعى بشمال سيناء



تكريم رموز العمل المجتمعى بشمال سيناء



تكريم رموز العمل المجتمعى بشمال سيناء



تكريم رموز العمل المجتمعى بشمال سيناء



تكريم رموز العمل المجتمعى بشمال سيناء



تكريم رموز العمل المجتمعى بشمال سيناء