صور.. الشباب والرياضة تدرس بناء أسوار لـ45 مركز وتبحث سبل دعم استاد الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان هناك 45 مركز شباب محتاج أسوار سندرس أمرهم، ونحتاج 11 مليون جنيها لتطوير أستاد الفيوم، وسنبحث سبل دعمه،





جاء ذلك خلال المؤتمر التثقيفى الأول للعاملين بمراكز الشباب والقيادات التطوعية، تحت شعار (بناء الإنسان المصري علميا وصحيا ورياضيا)، المقام فى الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو، بمركز الفيوم، مساء اليوم





وأوضح الوزير أن الفيوم أول محافظات الوجه القبلي التي ينفذ بها مبادرة الرئيس السيسي في بناء الإنسان المصرى ،مشيرا الي ان الهدف من المؤتمر متابعة تنفيذ التكليفات، وعلينا أن نتحرك مثل رئيسنا، نجرى من أجل بناء البلد، وأن مراكز التنوير هي الشغل القادم بجانب الرياضة، مع الاهتمام بالشباب الموهوبين، حتى يسيروا على باب النهضة لمصر



وأضاف الوزير، البلد لن تتقدم بالجلوس على المقاهى ، ولا أمام السوشيال ميديا وانتقاد الأوضاع التى لا تعجبنا فقط ، ولكن بالعمل والإجتهاد وأن يكون هناك شباب يدخلون الانتخابات بمراكز الشباب، وبحث كيف نوفر للشباب فرص عمل فى المشروعات الصغيرة ، وسنأتى بعد شهر أبريل لنقول أن محافظة الفيوم أنجزت الكثير، ونكرم من له تعب في هذه الإنجازات.





ومن جانبه قال الدكتور جمال سامى ، محافظ الفيوم، في كلمته بالمؤتمر، أنه تم مناقشة 3 نقاط رئيسية، مع وزير الشباب والرياضة، في ديوان المحافظة، اليوم، وهي دعم المدينة الرياضية، لإنشاء ملاعب إسكواج ونزل شباب، وتطوير إستاد الفيوم.





وأضاف محافظ الفيوم، أنه ناقش مع الوزير، أن تكون مراكز الشباب، منارة للفنون والثقافة والرياضة، وأن يمنح الشباب الفرص للإبداع، واجتذابه وأبعاده عن الأفكار المتطرفة التي من الممكن أن يقعوا فريسة لها.



وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر التثقيفى للعاملين بمراكز الشباب والقيادات التطوعية والذي نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية دور الشباب فى البناء والتنمية، مؤكداً أن الشباب هم قاطرة التنمية وسواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، لذا حرصت الدولة على الاهتمام بالشباب ووضع الآليات المناسبة للتواصل معهم والاستفادة من عقولهم المبدعة وأفكارهم البناءة فى بناء مصر الجديدة التى نأمل أن تكون منارة للعلم والتقدم فى شتى المجالات.



و أكد المحافظ على أهمية التواصل البنّاء مع الشباب واستثمار طاقاتهم وتوعيتهم اقتصادياً وثقافياً ورياضيا وبث روح العمل الحر لديهم، داعياً جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى إلى الاهتمام الجاد بالأفكار البناءة للشباب، وتذليل العقبات التى قد تواجههم واستغلال طاقاتهم فى البناء والتنمية.وخلال الزيارة طالب محافظ الفيوم دراسة تدبير 11 مليون جنية لإستكمال الأعمال الإنشائية بإستاد الفيوم الرياضي بالإضافة الي اقامة فندق ومجمع حمامات سباحة وملاعب اسكواش ومبني اجتماعي بالمدينه الرياضية بدمو





عقب انتهاء فعاليات المؤتمر قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بجولة تفقدية داخل المدينة الرياضية بدمو، تفقدا خلالها الملاعب وحمام السباحة كما تفقد الملعب الرئيسي بالاستاد الرياضى بمدينة الفيوم



وعلي هامش المؤتمر قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بإفتتاح معرض للأعمال اليدوية ، مشيداً بالمنتجات المعروضة وطالب محافظ الفيوم القائمين علي المعرض بضرورة عرض المنتجات في مهرجان تونس السنوي للحرف اليدوية لزيادة نسب التسويق

و قام الوزير ومحافظ الفيوم بتكريم ابطال العالم في دورة البحر المتوسط الأخيرة الحاصلين علي ميداليات ذهبية وهم البطل عبد الرحمن عرابى في الملاكمة واحمد سعد ومحمد ايهاب في رفع الأثقال كما شهدا عرضا لمسرحية (اولاد بلدنا ) بمسرح قصر ثقافة الفيوم

































