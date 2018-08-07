صور.. آلاف الفنزويليين يخرجون فى مسيرات تأييدا للرئيس نيكولاس مادورو

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

خرج آلاف الفنزويليين اليوم الثلاثاء، إلى الشوارع فى مسيرات لتأييد الرئيس نيكولاس مادورو بعد محاولة الاغتيال الفاشلة أول أمس الأحد.

ورفع المشاركون فى المسيرة صور الرئيس مادورو مطالبين بضرورة محاسبة المتهمين بواقعة الاغتيال.



توافد المتظاهرون فى شوارع فنزويلا

وكان البث التليفزيونى قد انقطع أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التى كانت مقامة فى الهواء الطلق وشوهد جنود يجرون.

وأثناء إلقاء مادورو كلمته عن الاقتصاد الفنزويلى اختفى الصوت فجأة، وحول فجأة هو وآخرون على المنصة أنظارهم وقد بدت عليهم الدهشة، وعرضت الكاميرا بعد ذلك عشرات من الجنود الذين بدأوا يجرون قبل انقطاع الإرسال.

وأعلن وزير الاتصالات والإعلام فى فنزويلا، خورخى رودريجيز، أن الرئيس نيكولا مادورو فى حالة ممتازة بعد محاولة الاغتيال.

وقال رودريجيز خلال خطاب تليفزيونى للأمة: "رئيسنا مادورو يتمتع بصحة ممتازة وظروف ممتازة".



مسيرات تأييد نيكولاس مادورو



جانب من المسيرات



صور مادورو خلال المسيرات



جانب من مسيرات تأييد مادورو



الفنزويليون بالشوارع



جانب من مسيرات التأييد



مواطنو فنزويلا



قوات الجيش والمواطنون



جانب من المشاركين بالمسيرة



أعلام فنزويلا خلال المسيرات



تواجد قوات الجيش والمتظاهرون