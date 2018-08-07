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صور.. آلاف الفنزويليين يخرجون فى مسيرات تأييدا للرئيس نيكولاس مادورو

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:14 ص
صور.. آلاف الفنزويليين يخرجون فى مسيرات تأييدا للرئيس نيكولاس مادورو مسيرات لتأييد نيكولاس مادورو فى فنزويلا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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خرج آلاف الفنزويليين اليوم الثلاثاء، إلى الشوارع فى مسيرات لتأييد الرئيس نيكولاس مادورو بعد محاولة الاغتيال الفاشلة أول أمس الأحد.

ورفع المشاركون فى المسيرة صور الرئيس مادورو مطالبين بضرورة محاسبة المتهمين بواقعة الاغتيال.

توافد المتظاهرون فى شوارع فنزويلا
توافد المتظاهرون فى شوارع فنزويلا

وكان البث التليفزيونى قد انقطع أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التى كانت مقامة فى الهواء الطلق وشوهد جنود يجرون.

وأثناء إلقاء مادورو كلمته عن الاقتصاد الفنزويلى اختفى الصوت فجأة، وحول فجأة هو وآخرون على المنصة أنظارهم وقد بدت عليهم الدهشة، وعرضت الكاميرا بعد ذلك عشرات من الجنود الذين بدأوا يجرون قبل انقطاع الإرسال.

وأعلن وزير الاتصالات والإعلام فى فنزويلا، خورخى رودريجيز، أن الرئيس نيكولا مادورو فى حالة ممتازة بعد محاولة الاغتيال.

وقال رودريجيز خلال خطاب تليفزيونى للأمة: "رئيسنا مادورو يتمتع بصحة ممتازة وظروف ممتازة".

مسيرات تأييد نيكولاس مادورو
مسيرات تأييد نيكولاس مادورو

 

جانب من المسيرات
جانب من المسيرات

 

صور مادورو خلال المسيرات
صور مادورو خلال المسيرات

 

جانب من مسيرات تأييد مادورو
جانب من مسيرات تأييد مادورو

 

الفنزويليون بالشوارع
الفنزويليون بالشوارع

 

جانب من مسيرات التأييد
جانب من مسيرات التأييد

 

مواطنو فنزويلا
مواطنو فنزويلا

 

قوات الجيش والمواطنون
قوات الجيش والمواطنون

 

جانب من المشاركين بالمسيرة
جانب من المشاركين بالمسيرة

 

أعلام فنزويلا خلال المسيرات
أعلام فنزويلا خلال المسيرات

 

تواجد قوات الجيش والمتظاهرون
تواجد قوات الجيش والمتظاهرون

 

جانب من مسيرات دعم مادورو
جانب من مسيرات دعم مادورو

 

 


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