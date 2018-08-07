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لتشجيع الرضاعة الطبيعية..

صحيفة فرنسية تسلط الضوء على إرضاع أكثر من 1500 سيدة فلبينية أطفالهن بالشوارع

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:27 ص
صحيفة فرنسية تسلط الضوء على إرضاع أكثر من 1500 سيدة فلبينية أطفالهن بالشوارع رضاعة طبيعية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت صحيفة "20 مينوت" الفرنسية، إن أكثر من 1500 أم فلبينية قامت بإرضاع أطفالهن فى شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن هذا الحدث هو عبارة عن حملة تتم سنويا فى إطار التشجيع على الرضاعة الطبيعية والتخلص من العادات السيئة فى تغذية الطفل والتى على رأسها إرضاع حديثى الولادة "صناعيا".

وتعد أهم أسباب هذه الحملة هو التخلص من فكرة منتشرة فى المجتمع وهى اعتبار إرضاع الأطفال طبيعيا فى غير المنزل (أى فى الشوارع والأماكن العامة) وصمة عار.

وأرضعت الأمهات أطفالهن ما يزيد على دقيقة بموجب مبادرة "هكابنا" ومعناها "لنتمسك بها" أى (الرضاعة الطبيعية).

وكشفت دراسة لصحة الأسرة أجرتها هيئة الإحصاء الوطنى فى الفلبين عام 2011، والتى أجريت على 53 ألف أسرة فى البلاد، أن أكثر من 92 % من الرضع فى الفلبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و35 شهرا حصلوا على رضاعة طبيعية لبعض الوقت فقط.


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