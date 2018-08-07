"صحة الشرقية" تنهى من قوائم الانتظار بعد إجراء 590 عملية جراحية

الشرقية - إيمان مهنى

اختتمت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الجراحية بمستشفيات أولاد صقر والصوفية المركزى، حيث تم اليوم إجراء 57عملية جراحية ما بين عمليات ذات مهارة وكبرى ومتوسطة منها 6 عمليات استئصال مرارة بالمنظار وعملية استئصال رحم وتصليح فتق وتركيب شبكة، ذلك بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الوزارة وبمشاركة فريق من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الإبراهيمية وههيا وفاقوس والحسينية المركزى ليصل بذلك إجمالى ما تم إجراءه من عمليات بالقوافل الجراحية 590 عملية خلال 40 يوما فقط.

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالاطمئنان على الحالات الجراحية وقدم أهالى المرضى الشكر لوكيل الوزارة وجميع الأطباء على إجراء العمليات الجراحية لذويهم، موجها الشكر لجميع أطباء مستشفى أولاد صقر ومستشفى الصوفية وهيئة التمريض بهما والأطباء المشاركين من المستشفيات الأخرى.