شرطة الهند تنقذ 24 فتاة من دار رعاية بعد شكوى من استغلال جنسى

رويترز

أنقذت الشرطة 24 فتاة وأغلقت دارا للرعاية كانت تعمل بشكل غير قانونى فى شمال الهند بعد فرار شابة وشكوتها لضباط من استغلال جنسى.

وقالت الشرطة بعد عملية الإنقاذ التى نفذتها أمس الاثنين إنها اعتقلت أربعة أشخاص للاشتباه فى اشتغالهم بالتهريب وأغلقت الدار التى كانت تعمل فى منطقة ديوريا فى ولاية أوتار براديش بشمال البلاد على مسافة 325 كيلومترا من لوكناو عاصمة الولاية.

وهذه ثانى واقعة استغلال جنسى فى دور رعاية للأطفال المعدمين فى أقل من شهر بعد تردد مزاعم عن تعرض 29 فتاة للاغتصاب والتعذيب فى ولاية بيهار مما أثار موجة غضب على مستوى البلاد ومطالبات بالتحقيق بشأن مثل هذه الدور.

ويقول نشطاء إن الانتهاكات الجنسية والبدنية شائعة فى دور الرعاية حيث يقيم العديد من الأطفال غير الأيتام الذين يضعهم فيها آباؤهم لعدم قدرتهم على إطعامهم وكسائهم وتوفير المأوى لهم.

وقال جانيش بارساد ساها ضابط الشرطة البارز فى ديوريا "أغلقنا المأوى واعتقلنا اثنين كانا يديرانه". ولم يذكر تفاصيل عن المعتقلين الآخرين.

وجرى تسجيل قضية عن مزاعم الاتجار بالبشر والتبنى غير القانوني.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن 18 فتاة فُقدن من المأوى لكن ساها قال إن الشرطة لا يمكنها تأكيد ذلك.

وأكد قاضى المنطقة اعتقال أربعة أشخاص وقال إن الشرطة سبق وألغت ترخيص المكان لكنه ظل مفتوحا.

وتفيد تقديرات اللجنة الوطنية لحماية حقوق الأطفال بأن الهند تضم نحو 7300 دار إيواء يقيم بها نحو 230 ألف طفل منها نحو 1300 دار غير مسجلة مما يعنى أنها تدار بشكل غير قانونى ولا تخضع لأى إشراف.