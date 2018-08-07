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شاهد فى دقيقة..7 عوامل تشرح أسباب انهيار الليرة التركية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:38 م
شاهد فى دقيقة..7 عوامل تشرح أسباب انهيار الليرة التركية الليرة التركية
كتب: محمد محسن أبو النور
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شهدت الليرة التركية انهيارا تاريخيا وانخفضت إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار واليورو، فى تعاملات الأسواق هذه الأيام الماضية، فما هو السبب وراء ذلك؟!

1-       تسبب النزاع السياسى بين أمريكا وتركيا فى انخفاض تاريخى للعملة فى أنقرة.

2-        أدت العقوبات الأمريكية إلى عزوف رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار بتركيا.

3-        يتخوف المواطنون الأتراك من إجراءات حكومية لذلك يقبلون على تحويل أموالهم إلى الدولار.

4-       تدرس أمريكا توقيع عقوبات جديدة على تركيا بسبب سلوكها الإقليمى الداعم للإرهاب.

5-       وتدرس أيضا حظر تصدير منتجات تركيا إلى السوق الحرة فى الولايات المتحدة

6-        وصل سعر صرف الدولار 5.17 ليرة 

7-       وصل سعر صرف اليورو 5.97 ليرة بسبب التوتر الدبلوماسى بين أنقرة وبروكسل.

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

 https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true

 


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