شاهد فى دقيقة..7 عوامل تشرح أسباب انهيار الليرة التركية

شهدت الليرة التركية انهيارا تاريخيا وانخفضت إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار واليورو، فى تعاملات الأسواق هذه الأيام الماضية، فما هو السبب وراء ذلك؟!
1- تسبب النزاع السياسى بين أمريكا وتركيا فى انخفاض تاريخى للعملة فى أنقرة.
2- أدت العقوبات الأمريكية إلى عزوف رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار بتركيا.
3- يتخوف المواطنون الأتراك من إجراءات حكومية لذلك يقبلون على تحويل أموالهم إلى الدولار.
4- تدرس أمريكا توقيع عقوبات جديدة على تركيا بسبب سلوكها الإقليمى الداعم للإرهاب.
5- وتدرس أيضا حظر تصدير منتجات تركيا إلى السوق الحرة فى الولايات المتحدة
6- وصل سعر صرف الدولار 5.17 ليرة
7- وصل سعر صرف اليورو 5.97 ليرة بسبب التوتر الدبلوماسى بين أنقرة وبروكسل.
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