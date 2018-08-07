شاهد فى دقيقة..7 عوامل تشرح أسباب انهيار الليرة التركية

كتب: محمد محسن أبو النور

شهدت الليرة التركية انهيارا تاريخيا وانخفضت إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار واليورو، فى تعاملات الأسواق هذه الأيام الماضية، فما هو السبب وراء ذلك؟!

1- تسبب النزاع السياسى بين أمريكا وتركيا فى انخفاض تاريخى للعملة فى أنقرة.

2- أدت العقوبات الأمريكية إلى عزوف رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار بتركيا.

3- يتخوف المواطنون الأتراك من إجراءات حكومية لذلك يقبلون على تحويل أموالهم إلى الدولار.

4- تدرس أمريكا توقيع عقوبات جديدة على تركيا بسبب سلوكها الإقليمى الداعم للإرهاب.

5- وتدرس أيضا حظر تصدير منتجات تركيا إلى السوق الحرة فى الولايات المتحدة

6- وصل سعر صرف الدولار 5.17 ليرة

7- وصل سعر صرف اليورو 5.97 ليرة بسبب التوتر الدبلوماسى بين أنقرة وبروكسل.

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