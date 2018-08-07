"س وج".. تعرف على كيفية صرف إعانة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اهتمامًا كبيرًا بالعمالة الغير منتظمة بالمحافظة، وذلك وفق تعليمات مشددة من وزير القوى العاملة، برعاية تلك الفئة ووفق الإحصائيات الأخيرة للمديرية بالإسكندرية فقد بلغ حجم العمالة الغير منتظمة نحو 1034 عاملًا.

وفى السطور التالية نستعرض أهم الاشتراطات، واللوائح المنظمة للحصول على الرعاية الاجتماعية التى تقدمها المديرية للعمالة الغير منتظمة التابعة لها.

س: ما هى الاشتراطات للحصول على الرعاية الاجتماعية؟

ج: يشترط للاستفادة بمزايا الرعاية الاجتماعية أن يكون العامل مسجلا بإدارة متابعة تشغيل و رعاية العمالة الغير منتظمة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

س: ما هى أوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة؟

ج: يمكن للعامل الحصول على منحة زواج ومنحة إنجاب، ومنحة وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو منحة فى حالة العجز الكلى، بالإضافة إلى منح الأعياد والمناسبات.

س: ما هى قيمة منحة الزواج والإنجاب وحالات الصرف؟

ج: فى حالة زواج العامل يصرف له مبلغ 500 جنيه كإعانة ولمرة واحدة له، أما فى حالة الانجاب تصرف له رعاية اجتماعية لـ2 مولود فقط، و يتم التقدم إلى الادارة لأول مرة يصرف له مبلغ 300 جنيه فقط و لمرة واحدة و فى حالة إنجاب توأم يصرف له مبلغ إجمالى 600 جنيه و لمرة واحدة فقط.

س: ما هى قيمة منحة الوفاة وهل يمكن الحصول على منحة عند وفاة أحد أقارب العامل؟

ج: فى حالة وفاة العامل يصرف مبلغ 3 آلاف جنيه، وذلك لمن يتقدم بأنه القائم على صرف مصاريف الجنازة، أما فى حالة وفاة زوج أو زوجة العامل أو أحد الأولاد، فتصرف إعانة 1000 جنيه كإعانة اجتماعية.

س: ماذا عن حالات إصابات العمل؟

ج: فى حالة العجز الجزئى للعامل الناتج عن إصابة العمل يصرف إعانة قدرها 1500 جنيه، أما فى حالة العجز الكلى للعامل تصرف إعانة بقيمة 3 آلاف جنيه، و يكون تحديد حالة العجز وفقا لقرار اللجنة الطبية المختصة التابعة للتأمين الصحى.

س: ما هى الأعياد والمناسبات التى يتم صرف فيها إعانات؟

ج: تصرف الإعانة الاجتماعية فى أعياد الأضحى وعيد الفطر وعيد العمال والمواد النبوى الشريف.