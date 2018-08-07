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سقوط مسجل خطر و4 عاطلين قبل ترويجهم كيلو مخدر فودو بمنطقة السلام

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:40 م
سقوط مسجل خطر و4 عاطلين قبل ترويجهم كيلو مخدر فودو بمنطقة السلام المتهمون
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، القبض على كلا من "حسن أ إ" 32 سنة، عاطل، مسجل خطر، فئة "ب" السلام ثان، والسابق اتهامه فى 11 قضية آخرهم "مخدرات"، و"أحمد ح س" 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم "مخدرات"، و"أحمد ف ع" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"رجب م ع" 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"محمد ف ع" 36 سنة، عاطل، لمزاولتهم نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من دائرة القسم مكاناً لنشاطهما الاجرامى.
 
وعلى الفور تكن رجال المباحث من ضبطهم أثناء تواجدهم بمساكن ايجيكو 620 ، وبحوزتهم كمية من الفودو المخدر وزنت 1.300 كيلو، ومبلغ مالي 1130 جنيه، ميزان حساس، 2 سلاح ابيض "سنجة ، كتر"، 3 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

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