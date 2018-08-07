سقوط مدير العلاج الحر بالقناطر الخيرية أثناء تقاضيه رشوة 50 ألف جنيه

القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية خلال تقاضيه رشوة بلغت 50 ألف جنيه مقابل التلاعب فى تراخيص والتغاضى عن مخالفات بإحدى المستشفيات الخاصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة الأموال العامة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت لأجهزة مباحث الأموال العامة بقيام الدكتور "ع. م" مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية بطلب رشوة من مسئولى مستشفى خاص مقابل التلاعب فى إصدار تراخيص المستشفى والتغاضى عن المخالفات وانعدام الاشتراطات الخاصة بصدور الترخيص.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائى وتم تسجيل لقاءات المتهم ومسئولى المستشفى بالصوت والصورة وخلال تقاضيه مبلغ الرشوة تمكنت قوة من ضبطه متلبسا وتحريز مبلغ الرشوة 50 ألف جنيه حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وإخطار نيابة الأموال العامة المختصة لاتخاذ شئونها.