سقوط صاحب مخزن لتجميعه 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من القبض على "أحمد ع ح" 24 سنة، صاحب مخزن دقيق، فى السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وتجميعه كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهداف المخزن، وضبطه وبحوزته 10.150 طن دقيق فاخر ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.