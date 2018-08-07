video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط صاحب مخزن لتجميعه 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:41 م
سقوط صاحب مخزن لتجميعه 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء جانب من الدقيق المضبوط
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من القبض على "أحمد ع ح" 24 سنة، صاحب مخزن دقيق، فى السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وتجميعه كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح  غير مشروعة.
 
وعلى الفور تم استهداف المخزن، وضبطه وبحوزته 10.150 طن دقيق فاخر ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3600 عبوة زيت طعام مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

"تموين الأقصر": تحرير 869 قضية ومخالفة خلال الشهر الماضى

وصول 10725 بطاقة تموينية ذكية للمنيا ضمن المنظومة الجديدة

مخزن دقيق

أخبار المحاكم

اخبار الحوادث

القبض على صاحب مخزن

مخزن

دقيق مدعم

اخبار الحوادث اليوم

امن القاهرة




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة