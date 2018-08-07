سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-8-2018 فى مصر

كتبت- هبة حسام

واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-8-2018، حيث شهدت العملة الأوروبية انخفاضا مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس التى شهدت خلاله تراجعا أيضاً، وسجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 20.50 جنيه للشراء، و 20.69 جنيها للبيع.

تعد عملة اليورو الأوروبى، ثانى أهم العملات الدولية بعد الدولار الأمريكى، كما يعد العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الـ28، علاوة على كونه العملة الرسمية لـ 6 دول أخرى خارج عضوية الإتحاد الأوروبى.

كما تعتبر العملة الأوروبية من أكثر العملات المتغير سعرها بشكل يومى تقريباً، حيث تشهد العديد من التغيرات فى سعرها أمام الجنيه المصرى، سواء بالتراجع أو الارتفاع، ووفقاً لآخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال التعاملات الصباحية لليوم الخميس، ننشر سعر اليورو الأوروبى، والذى جاء كالتالى...

سعر اليورو اليوم فى مصر

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات الصباحية لليوم، مسجلاً فروقاً من بنك لآخر.

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.55 جنيه للشراء

20.71 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.50 جنيه للشراء

20.69 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.50 للشراء

20.69 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.84 جنيه للشراء

21.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.55 للشراء

20.75 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.59 جنيه للشراء

20.75 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.56 جنيه للشراء

20.71 جنيه للبيع