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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:44 م
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"رياضة القليوبية" تحتفل بيوم الشباب العالمى والعيد القومى للمحافظة 12 أغسطس

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:01 م
"رياضة القليوبية" تحتفل بيوم الشباب العالمى والعيد القومى للمحافظة 12 أغسطس الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور عزت محروس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا مع مديرى الإدارات بالمديرية ومديرى الإدارات الفرعية، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل المديرية للرياضة، للتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود للاحتفال باليوم العالمى للشباب يوم 12 أغسطس، وكذلك الاستعداد للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وذلك على مسرح قصر ثقافة بنها من خلال تقديم العروض الغنائية وعزف المقطوعات الموسيقية، كما تنفذ المديرية مسيرة شبابية بمشاركة 300 شاب من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة

 

وتناول الاجتماع أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بإجراء انتخابات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والشبابية، وضرورة تكثيف المتابعات على تلك الهيئات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات، والعمل على الانتهاء منها فى مهدها، والمرور بعملية الانتخابات بطريقة آمنة.


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